"Dopo la gara di Singapore contro il Tottenham, in programma domenica 21 luglio, a causa di impedimenti burocratici nel rilascio del visto per l’ingresso in Cina, secondo paese toccato dal tour, Demiral rientrerà in Italia", così la Juventus ha annunciato che Merih Demiral prenderà parte soltanto alla prima tappa della tournée in Asia, salvo poi fare ritorno a Torino. Il motivo? I delicati rapporti tra i governi di Pechino e Ankara, che hanno complicato la procedura per il visto del talentuoso difensore bianconero.