Sarà Merih Demiral uno dei sacrificati per raggiungere quota 100. A sostenerlo è il Corriere Torino di questa mattina e la quota a cui ci riferiamo è quella dei 100 milioni di plusvalenza da mettere a bilancio entro il 30 giugno; necessari per la stabilità economica della Juventus. Non solo voci, ma veri e propri movimenti, che anticipano la seduta al tavolo delle trattative dei rappresentati delle società: "Gli agenti parlano da settimane con diversi club e in particolar modo con l’Everton di Carlo Ancelotti che sta valutando l’affondo con tanto di prima offerta da presentare alla Juve, compresa tra i 25 e i 30 milioni". La chiusura dell'affare, però, è tutt'altro che scontata. La Juve vorrebbe ricavare di più dalla vendita del centrale turco, che interessa anche a Manchester United e Atletico Madrid. Demiral, conscio di tale interesse, vorrebbe rimandare ogni discussione a dopo l'Europeo: vetrina prestigiosa dove mettersi in mostra ai top club. La società bianconera, però, ha fretta: il 30 giugno è solo a due strappi di calendario e il tempo stringe per raggiungere la fatidica quota 100.