La Juve inizia a pianificare il lavoro per il prossimo anno. Capitolo difesa, i centrali: tre su quattro sono sicuri di esserci anche nella Juventus 2020-21. Chiellini rinnoverà il contratto giocando ancora per un'altra stagione, Bonucci non si tocca e su De Ligt la società ha investito molto, per questo non ha nessuna intenzione di venderlo e lo considera uno dei giocatori chiave per il futuro. Per il quarto slot c'è un punto interrogativo. E' una corsa a tre tra Merih Demiral, alle prese con il recupero dalla rottura del crociato, Cristian Romero, che finirà questa stagione in prestito al Genoa prima di rientrare in bianconero e Daniele Rugani, più volte vicino a lasciare la Juve ma alla fine rimasto sempre in bianconero.



DEMIRAL - Secondo Calciomercato.com la strategia di Paratici è chiara ma potrebbe cambiare, perché le vie del mercato sono infinite. A oggi Demiral è un passo avanti agli altri: la Juve lo aspetta in campo e se dovesse essere confermato lo slittamento del campionato, il turco potrebbe giocare anche le ultime partite di questa stagione. L'ex Sassuolo però ha grandi richieste e potrebbe essere inserito in qualche trattativa particolarmente vantaggiosa per i bianconeri (in un eventuale affare Donnarumma con il Milan, per esempio). Proprio il club rossonero era uno di quelli che si erano fatti avanti per provare a prendere Merih, che per la Juve non vale meno di 40 milioni di euro.



GLI ALTRI - Se Demiral dovesse rimanere, in uscita ci sarebbero Rugani e Romero, anche loro valutati la stessa cifra del centrale turco. Su entrambi c'è la Fiorentina con la quale si potrebbe aprire un discorso legato anche a Federico Chiesa; per Rugani c'è anche l'interesse del Napoli che si è già mosso, El Cuti Romero piace a Roma e Torino. La Juve valuta e attende offerte ufficiali, i piani per la difesa sono già chiari.