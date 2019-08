"Ciao a tutti! Sono felice di essere qui. Non vedo l'ora di vestire questa gloriosa maglia. Grazie a tutti per il vostro supporto". Poche parole, semplici e forse anche scontate: ma Merihnon è affatto banale, pure nella più classica delle presentazioni. Il difensore turco si è oggi presentato ai giornalisti all'Allianz Stadium: poi il solito iter. Dalle parole alla storia, con il tour del museo bianconero e la stanza dei trofei che il centrale ha visto con occhi sognanti. E ancora, passaggio allo Stadium, per la prima volta da giocatore della Juventus. Giro negli spogliatoi e ritorno a casa: domani si ricomincia con gli allenamenti.