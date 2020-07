Ancora out per infortunio, Sami Khedira potrebbe rimanere fuori dalla lista Champions. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale il centrocampista tedesco, spesso alle prese con problemi fisici, è il maggiore indiziato per lasciare il posto a Demiral. Un segnale che spinge ancora di più il centrocampista lontano dal club bianconero: Khedira ha un contratto fino al 2021 con la Juve ma l'ipotesi che possa partire con una stagione d'anticipo è concreta, con la Juve che risparmierebbe un ingaggio da 6 milioni di euro l'anno.