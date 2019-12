Merih Demiral è tra i calciatori più ricercati nel mercato di gennaio. Il difensore turco è finito nel mirino dei club di tanti club di Premier League. Dall'Inghilterra sono arrivate le richieste del Leicester City e del Tottenham oltre che del Manchester United e Arsenal che già in estate aveva fatto un tentativo per il difensore acquistato dal Sassuolo per 18 milioni di euro la scorsa stagione. La Juve valuta il calciatore oltre 40 milioni di euro ma Paratici non ha intenzione di ascoltare offerte.