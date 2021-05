Merih Demiral in questa stagione non è stato certo un protagonista, vittima sia di acciacchi che di una gerarchia che ha visto De Ligt e Chiellini imporsi indiscussi, con Bonucci immediatamente in seconda battuta. Poco spazio per il difensore turco, che intanto però ieri sera ha messo in bacheca il suo terzo trofeo da quando è arrivato alla Juventus due anni. Nonché il terzo in totale in carriera: il primo è stato lo scudetto con Sarri, quest'anno sono poi arrivati Supercoppa e Coppa Italia.

Lo stesso Demiral ha sottolineato il numero 3 in questo post di oggi su Instagram: