Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve non sarà certo contenta di Merih Demiral. Il turco, in effetti, ha saltato Cagliari e Benevento per infortunio e ha risposto tuttavia alla convocazione della nazionale per queste due settimane. Nulla di 'illegale', sia chiaro. Ma di sfortunato sì, eccome. Perché il difensore ha preso il Covid nello stesso ritiro turco e salterà tre partite.



LE CONDIZIONI - Come racconta Gazzetta, Demiral ha avuto qualche malessere in questi giorni ma sta piuttosto bene. Oggi tornerà in Italia dalla Turchia con un volo sanitario, proprio come Cristiano Ronaldo a metà ottobre.