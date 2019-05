Il primo grande acquisto dell'estate della Juventus, dopo aver ufficializzato ormai da mesi l'arrivo in bianconero a parametro zero di Aaron Ramsey dall'Arsenal, potrebbe essere Merih Demiral, che proprio da gennaio in avanti si è messo in mostra nella difesa del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l'affare Demiral è ormai chiuso da parte del club bianconero, che però potrebbe lasciare il difensore turco in neroverde almeno per la prossima stagione, così da fare esperienza prima di arrivare da protagonista a Torino.