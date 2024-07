Merihè stato protagonista assoluto contro l'negli ottavi di finale di Euro2024 contro l'Austria. L'ex centrocampista die ora in forza allha siglato una doppietta contro gli austriaci decisiva per il passaggio del turno, oltre che ad una grande prova in difesa.Un chiaro riferimento ai Lupi Grigi, un movimento estremista e nazionalista di destra della Turchia. Secondo quanto riferito dalla Bild, giornale tedesco, il giocatore sarà squalificato per almeno due giornate.