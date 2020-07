Una vera e propria boccata d'ossigeno. Così definisce il ritorno di Merih Demiral il quotidiano Tuttosport. Che sottolinea inoltre la felicità di Sarri: sia perché il difensore non è andato incontro a intoppi durante la riabilitazione, sia perché il ragazzo si è visto già in una discreta forma al rientro in gruppo. E' uno dei beniamini della squadra, gli vogliono bene tutti e gli vuole bene soprattutto l'allenatore: anche per questo non è stata contemplata un'eventuale partenza. Né a gennaio, né in questo strano mercato che si è aperto. Vedremo se riuscirà a riprendersi per il finale di campionato: mancano sei partite, qualcuna conterà meno ed è probabile che un po' di minuti torneranno a scorrere.