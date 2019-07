Merih Demiral ha parlato della sua nuova avventura alla Juventus al canale turco Canli Spor. Il difensore ex Sassuolo ha speso subito parole importanti per il club bianconero, chiarendo subito la sua posizione da ultimo arrivato ("Ho tanto da imparare"), ma anche rivelando come si sia avverato un sogno. Sul suo futuro, non a caso, si allontanano le voci che lo vorrebbero lontano da Torino. Maurizio Sarri, infatti, vorrebbe tenerlo come cambio per i titolari.



LA DICHIARAZIONE - "La Juventus è una grandissima squadra. Ci sono molti giocatori importanti e ci sarà tanto da imparare: questo, per me, è un vantaggio. Giocare qui è un sogno che ha ogni bambino. Sono così lieto di realizzarlo".