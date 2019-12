@merihdemiral kariyerinin ilk ödülünü Boğaziçi Üniversitesi’nce düzenlenen özel bir gecede aldı.



Yılın çıkış yapan sporcusu ödülünü kazanan Merih, organizasyonda birbirinden değerli sporcularla da bir araya geldi. pic.twitter.com/UOxHzQNhkb — Team Demiral (@TeamDemiral) December 27, 2019

Merih Demiral è stato premiato pochi giorni fa come atleta dell'anno ​ai"Essere presenti lì è come essere atleti speciali che hanno ottenuto successi significativi. Sono orgoglioso di aver condiviso la scena con loro e ricevuto un importante riconoscimento. Grazie infinite a tutti coloro che hanno contribuito a questa notte significativa e non mi hanno risparmiato il proprio supporto", ha detto il difensore della Juventus. In rete sta circolando il video della premiazione, ritwittato dallo stesso Demiral.