Il difensore della Juventus ha partecipato alla cerimonia di consegna del premio, organizzatata dalla Sports Committee e in seguito, sui social, ha dichiarato: "Ieri sera abbiamo incontrato persone di grande valore durante una cerimonia di premiazione molto significativa organizzata da Sports Committee. Essere presenti lì è come essere atleti speciali che hanno ottenuto successi significativi. Sono orgoglioso di aver condiviso la scena con loro e ricevuto un importante riconoscimento. Grazie infinite a tutti coloro che hanno contribuito a questa notte significativa e non mi hanno risparmiato il proprio supporto".