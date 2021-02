Il difensore turco Merih Demiral, che in una stagione difficile dal punto di vista fisico giocherà titolare stasera all'Allianz Stadium e probabilmente nelle prossime due partite al fianco di De Ligt (a causa degli infortuni simultanei a Bonucci e Chiellini), ha parlato ai microfoni di JTV nel prepartita di Juventus-Crotone: "Come sempre entriamo in campo per vincere. Sarà una bella partita tra due squadre che amano giocare a pallone, vedremo cosa succederà. Io mi sento molto meglio adesso, mi sento decisamente a mio agio e spero andrà sempre meglio!"