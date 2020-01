La risonanza magnetica non ha lasciato dubbi. Lesione di crociato e menisco per Merih Demiral contro la Roma e, conseguentemente, almeno cinque mesi di stop. Così, come riporta Tuttosport, giovedì potrebbe essere la giornata decisiva per il turco, che dovrebbe sottoporsi all'operazione per poi cominciare a lavorare al recupero in vista degli Europei. Il giorno esatto però, verrà determinato dal luogo in cui Demiral finirà sotto i ferri: al momento, infatti, la Juventus sta valutando le opzioni, con il dottor Christian Fink di Innsbruck (lo stesso di Chiellini) indiziato numero uno per sostenere l'intervento.