Demiral, la lunga rincorsa. Il centrale turco sta recuperando dalla rottura del crociato: allenamento dopo allenamento, fisioterapie e... pazienza. La ricetta è semplice e i giorni che lo separano dal rientro sono sempre meno. C'è solo un problema: Merih non potrà partecipare alla fase finale di Champions League, che la Juve riprenderà contro il Lione (data ancora incerta). Il motivo? L'ex Sassuolo è fuori dalla lista per la competizione, in quanto a gennaio le sue condizioni e un suo recupero apparivano praticamente impossibili. Dunque, da lì, la decisione di Sarri e il reintegro di Rugani. Tornerà sul treno, ma non su quello europeo...