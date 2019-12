Domenica la Juve sarà impegnata nella partita contro la Lazio, che varrà la Supercoppa Italiana. Per la sfida con i biancocelesti c'è già un ballottaggio aperto, quello tra Merih Demiral e Matthijs De Ligt. Nelle ultime partite Sarri ha preferito il centrale turco, che parte in vantaggio anche per la Superocoppa.