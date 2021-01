Complici anche gli infortuni, Merih Demiral ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Il difensore turco non è contento, vorrebbe giocare di più e sta valutando anche la possibilità di lasciare la Juventus. Al momento in casa bianconera non sono arrivate offerte, la società non ha nessuna intenzione di venderlo a gennaio e a fine stagione valuterà la situazione. In passato sul giocatore c'era stato l'interesse del Milan e della Premier League, ma la richiesta di 40 milioni aveva spaventato tutti.