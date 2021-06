Merih Demiral è tra i primi posti nella lista dei sacrificabili in casa Juventus. La società bianconera deve tagliare e registrare plusvalenze, per rendere il bilancio sostenibile e poter tornare sul mercato per soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri. Il centrale turno è entrato nei radar della Roma che, però, non sembra intenzionata a soddisfare le richieste economiche della Juve: 40 milioni di euro cash. Secondo alcuni media inglese, la situazione sarebbe simile anche con l'Everton che, dopo una prima offerta di 30 milioni, non sarebbe intenzionata ad arrivare fino alla cifra con cui i bianconeri valutano Demiral.