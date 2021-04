Merih Demiral, acquistato due anni fa dalla Juventus per 18 milioni di euro, non è più incedibile. Questo è quanto ci svela Calciomercato.com, che spiega così la situazione. Fino all'ultimo mercato di riparazione, diversi club hanno sondato il terreno per il difensore turco, dal Liverpool al Leicester fino al Milan. Ma la società bianconera ha sempre rifiutato in partenza. Adesso però gli scenari stanno cambiando e ora Demiral potrebbe partire con la giusta offerta: la Juve ha fissato un prezzo di 40 milioni di euro e prende in considerazione solo la cessione a titolo definitivo.