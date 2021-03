1









Se la Juventus del futuro ripartirà da giovani come De Ligt e Chiesa, non è così scontato che ci sia spazio anche per Merih Demiral: il centrale turco, infatti, non è uno dei giocatori incedibili in casa Juve. Preso dal Sassuolo nell'estate 2019 per 18 milioni di euro, il giocatore potrebbe partire di fronte a un'offerta irrinunciabile. In passato si erano interessati a lui il Milan, lo Zenit e diversi club della Premier League, ma la richiesta di 40 milioni da parte dei bianconeri ha sempre allontanato tutti. Ora, i piani potrebbero cambiare.