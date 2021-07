Il pensiero disu Calciomercato.com a proposito della difesa della Juventus: "La difesa è in assoluto il reparto più completo e variegato della squadra, apparentemente senza necessità di interventi, perlomeno nel breve.I rientri di Rugani e De Sciglio e la trattativa in corso per il rinnovo di Chiellini poi fanno sì che la Juventus possa davvero prendere in considerazione anche l’ipotesi di vendere Demiral per trovare i soldi necessari per arrivare agli altri obiettivi di mercato prefissati in ruoli differenti.