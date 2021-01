Altra tegola per Andrea Pirlo, alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli. Merih Demiral non è apparso nella lista dei convocati, il turco ha accusato ancora problemi fisici e per questo non è stato portato nella spedizione di Reggio Emilia, dove si giocherà il big match contro il Napoli. Niente da fare per Demiral, che era in ballottaggio con Bernardeschi per occupare l’out mancino della difesa, assenza che si accumula a quelle di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro.