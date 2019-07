Demiral alla Juve: adesso è ufficiale. A ratificarlo è stata la stessa società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale: il giocatore ha sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2024. E al Sassuolo andrà una super cifra: 18 milioni pagabili in quattro tranche. In molti si sono chiesti il motivo di quest'ufficialità improvvisa: secondo l'iter classico, il giocatore avrebbe dovuto affrontare le visite mediche e poi porre la firma sul nuovo contratto. Ebbene, la pratica visite era stata già espletata nei giorni scorsi; il contratto è stato invece firmato in queste ore. Demiral alla Juve: è una storia a lieto fine. E Sarri lo aspetta in ritiro...