1









Giornata di lavoro per Merih Demiral, l'unico juventino sceso in campo quest'oggi alla Continassa. Il difensore turco ha infatti proseguito la riabilitazione al centro bianconero, dove sta recuperando giorno dopo giorno in seguito all'infortunio al crociato subito nell'ormai celebre Roma-Juve.



IN GRUPPO - Demiral rientrerà in gruppo nel prossimo mese, il suo desiderio è quello di tornare a giocare per gli ultimi scampoli di stagione: non sarà facile, anche per questo fatica e sudore sono praticamente quotidiani. Nessun giorno off: Merih corre per guadagnarsi gli ultimi minuti della Juventus.