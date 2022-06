Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, l'Inter starebbe valutando anche Merih Demiral in caso di cessione di Milan Skriniar, sul quale c'è l'interesse del Psg. Il difensore turco ha giocato la scorsa stagione in prestito all'Atalanta, "che deve ancora decidere se riscattarlo o meno dalla Juventus versando nelle casse del club bianconero 18 milioni di euro: cinque o sei milioni in meno rispetto alla cifra per cui poi lo rivenderebbero all'Inter", scrive Calciomercato.