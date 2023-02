Tutto per la Turchia. Merihnon si ferma e si impegna con dedizione incrollabile per aiutare il suo Paese, devastato da un terremoto che ha provocato decine di migliaia di vittime e feriti con tante persone ancora disperse sotto le macerie.Il difensore dell'Atalanta è sceso in campo nella raccolta fondi e lo ha fatto grazie anche alla solidarietà dei colleghi calciatori: da Messi a Ronaldo, da Mbappé a Haaland e Kane fino agli ex compagni alla, tanti hanno donato le proprie maglie autografate da mettere all'asta, con l'intero ricavato da devolvere in aiuto della Turchia. Un grande gesto di Demiral, che non intende però chiudere qui la raccolta.