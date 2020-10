Nel pareggio della Turchia contro la Russia c’è sicuramente lo zampino di Merih Demiral, difensore centrale della Juventus che in nazionale sta trovando minutaggio per ritrovare la migliore condizione. Il turco ha avuto il pregio di servire l’assist per il pari di Kenan Karaman, mostrando una solida prestazione difensiva dopo aver preso le misure all’attaccante russo Dzyuba. Il quotidiano turco Fanatik ha premiato la prestazione di Demiral con un 8 in pagella (in Turchia non ci sono i mezzi voti), segno di quanto sia sulla strada giusta per diventare una pedina preziosa anche per Andrea Pirlo.