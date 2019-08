Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan sarebbe tornato in pressing su Merih Demiral. Il centrale turco non è il primo nome nella lista delle cessioni di Paratici, ma, qualora dovesse saltare definitivamente la trattativa con la Roma per Rugani, i rossoneri sarebbero pronti a prendere Demiral - anche last minutes - mettendo sul piatto 35 milioni di euro.