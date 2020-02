ha voluto mandare il suo messaggio di auguri a, che oggi compie 35 anni. Il centrale turco, ora ai box per la rottura del legamento crociato, ha condiviso via Twitter una foto insieme a CR7, con questo simpatico augurio: "35??? Buon compleanno the greatest". Lo stupore quasi di Demiral sull'età di Ronaldo, la dice lunga su come l'età anagrafica, in questo caso, conti relativamente. Così, l'ironia di Demiral, che malgrado i tredici anni di meno, ha stretto fin da subito un bel rapporto con Ronaldo.