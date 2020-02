Mentre la Juventus si prepara per l’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma giovedì, Merih Demiral lavora duro per rispettare la tabella di marcia del programma riabilitativo. Il difensore turco ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante il match di campionato contro la Roma all’Olimpico, un infortunio che ha impoverito la retroguardia bianconera. I tempi di recupero stimati sono di 6 mesi e Demiral vuole recuperare nel miglior modo possibile. Qualche giorno fa l’abbiamo visto svolgere esercizi in piscina, ora invece ha postato sulle Instagram Stories il lavoro svolto in palestra alla Continassa.