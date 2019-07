Come riporta la Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici ha deciso quale sarà il futuro Merih Demiral. Il difensore bianconero, classe 1998, non si muoverà dalla Juventus. Oltre all’ottima impressione fatta nell’esperienza semestrale al Sassuolo, il giocatore ha talmente convinto nella tournée asiatica da meritarsi fiducia da parte di Maurizio Sarri. Se a questo si aggiunge la cagionevole salute dei polpacci di Giorgio Chiellini, la permanenza di un mastino come il turco è presto spiegata. Milan, Roma e le altre squadre di mezza Europa sono avvisate.