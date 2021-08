Secondo quanto riportato da TMW, Merihfirmerà un contratto annuale con opzione per un altro quadriennale in caso di riscatto: l'operazione totale con la Juventus costerà intorno ai 30 milioni di euro. Quanto guadagnerà il ragazzo? Circa due milioni di euro netti a stagione, anche la Juve potrebbe contribuire all'ingaggio della prima stagione. In attesa dei comunicati ufficiali e delle visite mediche di domani, iniziano a emergere nuovi dettagli sulla trattativa tra Juventus e Atalanta per il passaggio del difensore turco.