Merih Demiral e un futuro... a Torino. Almeno questa è la volontà del giocatore e della Juventus. Tenerlo in bianconero per farlo crescere il più possibile e lanciarlo tra i propri titolari del futuro, quelli che rimpiazzeranno Bonucci e Chiellini. Il piano è chiaro, tanto che in queste ultime ore è emerso un retroscena sul mercato in corso. Demiral, che piace al Milan e non solo, è stato sondato dall'Atletico Madrid il mese scorso: proposta da 30 milioni di euro complessivi, spiega Goal, rispedita al mittente.