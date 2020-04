1









Il calciomercato è alle porte, nonostante l'incertezza sulla fine della stagione e nonostante le date non siano ancora state confermate. Ma il tempo dei bilanci è in parte arrivato. E la Juve li sta facendo. In particolare su Merih Demiral ha le idee chiare: vuole puntarci forte, anche per il futuro. Nonostante il brutto infortunio contro la Roma, i bianconeri non hanno dubbi: vale e va tenuto. Tanto da respingere le proposte di Milan, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Lo riporta Goal.