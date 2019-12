E il Milan si mette in attesa. Di una risposta da parte di Ibrahimovic, innanzitutto. E poi di un sussulto sul mercato in difesa: la necessità dei rossoneri, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, è quella di avere Zlatan a Milanello il prima possibile. Lo svedese continua ad allenarsi da solo, aspettando ulteriormente di comparire sulla scena. Forse indeciso sul da farsi o comunque non esattamente esaltato al pensiero di tornare in Italia. Ma la squadra di Pioli, al momento, sembra avere anche un altro bisogno concreto: l'infortunio di Duarte ha creato qualche problema, Maldini ha chiesto perciò Demiral alla Juve. Niet: il difensore sembra ora incedibile. E Todibo, del Barcellona, avrebbe già detto sì...