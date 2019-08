Nella conferenza stampa di presentazione - qui potete leggerla integralmente -, Merihha inevitabilmente parlato dei suoi idoli. Tra questi, il centrale turco ha parlato di, ma anche di un sincero piacere al sentire il paragone con Paolo: "Ho sentito che i tifosi mi accostano a lui ed ho visto i suoi video. Essere paragonato a lui è un onore. Spero nel più breve tempo possibile di scendere in campo ed essere un giocatore molto forte e dare il meglio di me", le sue parole in conferenza. Al museo, Merih si è fermato proprio davanti alla maglia del centrale uruguaiano. E l'effetto è meraviglioso.