di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Merih Demiral parla in conferenza stampa per la prima volta da calciatore della Juventus: "Buongiorno a tutti, il mio italiano non è molto buono ma cercherò di parlare bene".



JUVE - "Sono molto felice di essere qui, so che la Juve è una squadra molto importante ma essere qui è una fortuna per me, una cosa molto importante. Spero di riuscire ad adattarmi nel più breve tempo possibile al nuovo ambiente".



STORIA - "Ho fatto tanti sacrifici per essere qui ma non sono una sorpresa. Tutto è basato sul mio lavoro. Essere qui per me significa realizzare un sogno, voglio che tutto vada per il meglio".



TIFOSI - "Sto seguendo molto il fenomeno sui social. Quando scendo in campo do sempre il meglio di me stesso e ovviamente i tifosi apprezzano questo aspetto di me, spero di raggiungere il miglior stato di forma e convincere ulteriormente i tifosi".



TURCHIA - "Essere il primo turco alla Juve è un onore. Cercherò di essere un modello, allenarmi con calciatori forti come quelli della Juve è un onore, voglio dimostrare che lavorando duramente si riescono a raggiungere obiettivi importanti".



COSA TI HA IMPRESSIONATO - "Sapevo che la Juve era un team molto importante ma raggiungere questa squadra e vedere gli impianti di allenamento mi ha impressionato molto, voglio restare a lungo".



IDOLI - "Quando ero piccolo giocavo sulla sinistra ma a 11-12 anni mi hanno spostato in difesa. Essere qui per me è un grande onore. Nuovo Chiellini? Mi sta aiutando tantissimo nell'ambientamento, così come Bonucci e altri giocatori importanti della Juve. Mi stanno molto vicino, spero di acquisire esperienza dalla loro esperienza".



SUCCESSO - "La Juve ha trai migliori calciatori al mondo, specialmente in difesa. Ripeto che per me è un onore essere qui. Spero di essere titolare nel più breve tempo possibile, tutti i miei sforzi sono orientrati a raggiungere il prima possibile il più grande stato di forma".



PORTOGALLO - "Ho lasciato casa quando avevo 18 anni e sono riuscito a raggiungere una squadra europea ad una giovane età. Volevo crescere nel più breve tempo possibile. Avevo sogni da realizzare come questo di vestire la maglia della Juve".



COSA MIGLIORARE -



in aggiornamento