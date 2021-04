Merih Demiral per arrivare a Moise Kean. Sì, può essere lui la carta giusta che deve giocarsi la Juventus per riportare a Torino il gioiellino classe 2000, attualmente in prestito al Psg ma di proprietà dell'Everton. La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'allenatore dei Toffeees, Carlo Ancelotti, non sarebbe interessato ad altre contropartite: gli piace molto il centrale turco valutato circa 50 milioni, e vorrebbe lui come contropartita per riportare Kean a Torino. Occhio però alla concorrenza del Psg, che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo.