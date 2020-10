Merih Demiral è un giocatore su cui la Juventus vuole puntare. A dimostrarlo, le numerose offerte rispedite al mittente dal club bianconero durante l'ultima sessione di mercato e non solo. Aiutandoci con gli ultimi retroscena svelati da Calciomercato.com, ricostruiamo tutto con ordine.



FIN DA SUBITO - Il difensore turco classe '98 è arrivato dal Sassuolo a luglio 2019 per 18 milioni di euro. Da lì la Juve ha dovuto respingere le seguenti sirene: i 20 milioni dell'Atletico Madrid già l'anno scorso. A gennaio 2020, i 25 milioni del Leicester. Infine, nella sessione di mercato appena terminata, il triplice assalto sempre dall'Inghilterra (non stupisce, data la sua velocità esplosiva che lo rende appetibile in Premier League). MANICA LARGA - Le squadre che hanno mostrato interesse per Demiral sono Everton, Manchester United e Tottenham. E questo lo sapevamo. Ciò che era meno noto era chi delle tre ci fosse arrivata più vicina: gli Spurs di mister Mourinho, che ci hanno provato fino all'ultimo arrivando a superare i 30 milioni, ma hanno trovato un invalicabile muro juventino.



IL FUTURO DI MERIH - Un muro come spera di diventare Demiral, pronto a scalare le gerarchie di Andrea Pirlo. Dalla sua ha tutto: la personalità, le doti difensive, l'età (in questo inizio di campionato ha giocato poco, ma due monumenti come Bonucci e Chiellini potranno aver bisogno di tirare il fiato) e la consapevolezza che la Juve punta su di lui. Come minimo bisogna mettere sul piatto 50 milioni, poi forse se ne può parlare.