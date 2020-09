Il tempo stringe. Lunedì alle 20 chiude il mercato e la Juventus sta lavorando alle operazioni in uscita, l'obiettivo di Fabio Paratici è quello di sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi. Ci sono dei giocatori che però per la società sono intoccabili e non c'è nessun margine di trattativa. Uno di questi è Merih Demiral, per il quale i bianconeri hanno alzato un muro altissimo fin dal primo giorno in cui è arrivato alla Continassa. La Juve ha respinto diversi assalti per il giocatore sul quale nelle scorse sessioni aveva messo gli occhi anche il Milan.



OFFERTE RESPINTE - "Chi lo vuole dovrà pagare 40 milioni", questa era la provocazione del club bianconero, che effettivamente è stato di parola. Secondo Calciomercato.com infatti la Juve ha respinto tre offerte - inferiori alla cifra stabilita - dalla Premier League per Demiral: Everton, Manchester United e Tottenham aveva avanzato una proposta di vicina ai 30 milioni per convincere Paratici a cedere. Niente da fare, Merih non si tocca e nonostante il brutto infortunio che l'ha tenuto fuori per quasi tutta la scorsa stagione la Juve non ci pensa minimamente ad abbassare la valutazione del difensore turco. PRONTO - Il centrale può diventare un punto fermo per la difesa del futuro: classe 1998, insieme a Matthis de Ligt ('99) è il simbolo della Juve del domani che ha già in casa i sostituti di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Prima del ko Sarri l'anno scorso lo stava inserendo nei meccanismi difensivi, poi l'infortunio ha frenato la sua maturazione in bianconero ma quest'anno non vede l'ora di poter dimostrare tutte le sue qualità. La Juve le conosce bene e per lui ha già rifiutato offerte da 30 milioni, il messaggio è chiaro: Demiral non si tocca.