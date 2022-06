Non è ancora deciso il futuro di Merih Demiral. Se nei giorni scorsi erano arrivati segnali fortemente negativi sul suo riscatto da parte dell'Atalanta, Sky Sport riferisce che nelle ultime ore in casa bergamasca siano state fatte nuove riflessioni e valutazioni. Insomma, non è ancora sicuro al 100% che la Dea non riscatti il turco, ma va lasciato uno spiraglio in tal senso. La Juventus aspetta.