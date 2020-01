Merih Demiral aveva iniziato alla grande la partita con la Roma segnando il gol del vantaggio dopo appena 3', ma il difensore turco è stato costretto a uscire per infortunio al 19' e sostituito da De Ligt. Demiral è caduto male sulla gamba sinistra e si teme possa essere un problema al ginocchio. Si è dovuto arrendere dopo aver provato fino all'ultimo a rimanere in campo. Decisivi, però, come riporta Sky Sport, sono stati i movimenti laterali che il difensore ha provato a fare a bordo campo per capire se poteva rientrare. L'esito è stato negativo, e così Sarri ha inserito De Ligt.