Merih Demiral sarà un nuovo difensore della Juventus a partire dalle prossime settimane. La decisione del club bianconero è ormai presa e, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l'affare con il Sassuolo è ormai concluso per 16 milioni di euro. Con tutta probabilità, il talentuoso centrale turco si unirà alla squadra di Maurizio Sarri già a partire dal prossimo ritiro, in programma per la prima settimana di luglio, per poi volare in Asia per la tournée di partite di International Champions Cup.