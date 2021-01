Secondo quanto riporta Repubblica, "il problema che affligge Demiral va oltre la sfera fisica". Il turco, infatti, è ancora "decisamente scontento dello scarso utilizzo concesso dal tecnico per un totale di 13 partite e 839' in campo". Come aggiunge il quotidiano, ieri pomeriggio, mentre la squadra era nella pancia dell'Allianz Stadium a godersi i tre punti, il turco correva avanti e indietro sul prato verde per provare a ritrovare la miglior condizione atletica. Mercoledì potrebbe toccare a lui contro la Spal, magari al fianco di Radu Dragusin. Clicca qui per tutte le novità che vedremo in Juve-Spal.