Merih Demiral, osservato e promosso. Il difensore centrale del Sassuolo in appena sei mesi in Italia ha conquistato tutti: sia il club neroverde, che per portarlo in neroverde ha speso la bellezza di 7 milioni di euro, sia la Juventus che quell'affare l'ha portato avanti in sinergia con il Sassuolo. E che ora avrebbe scelto: il turco classe 1998 merita una chance. Ma a che prezzo? Secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo è disposto alla cessione alla Juventus, ma potrebbe chiedere fino a 15 milioni di euro.