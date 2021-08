La Juventus è al lavoro tra campo e mercato. Dopo aver piazzato il colpo Kaio Jorge (appena atterrato a Torino) i dirigenti sono già focalizzati su Locatelli e intanto stanno formalizzando la cessione di: il giocatore è ormai con la testa già a Bergamo e per la giornata di domani sono previste le visite mediche.- Discorso diverso per. In questi giorni l'argentino ha lavorato solo parzialmente in gruppo e anche oggi sta svolgendo un lavoro differenziato. Nessun allarme, il motivo è solo precauzionale; dopo aver saltato l'amichevole contro il Monza, Massimiliano Allegri sta valutando se mandarlo in campo col Barça per il Trofeo Gamper in programma domenica sera. L'allenatore vuole essere sicuro, Dybala giocherà solo se non ci saranno rischi di ricadute. Per Demiral, invece, l'avventura alla Juve è ai titoli di coda.