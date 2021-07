"Com'è, Demi?". "Io sempre top". Uno scambio di battute molto semplice, eppure ha emozionato i tifosi juventini, che non vedono l'ora si riparti. E lo si faccia sul serio. Nonostante quella disia una situazione particolare - non è tra gli intoccabili della Juve - e le voci sul suo futuro siano sempre più insistenti, ritrovarlo alla Continassa ha dato a tanti un sorriso e ha iniziato a far riassaporare il sapore dei colori bianconeri.Sui social, c'è allora chi si divide: non tutti sono per la cessione del difensore centrale, che ha però chiesto più spazio, poiché chiuso daMostri sacri,. A sentire i tifosi, forse ha ragione...