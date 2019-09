di Alessio Salerio

Merih Demiral, a 21 anni compiuti a marzo, è già un intoccabile in Nazionale. La Turchia non ha dubbi nell'affidarsi a lui con continuità e, ne siamo certi, il centrale ci sarà anche questa sera per l'impegno contro la Moldavia, crocevia fondamentale verso una possibile e sorprendente qualificazione ai prossimi Europei del 2020. La Juventus, che da tempo lo ha seguito da vicino, in particolare dal suo arrivo in Italia a gennaio al Sassuolo, non se l'è lasciato sfuggire in estate, portandolo a Torino per 18 milioni di euro e superando la concorrenza già viva dell'Atletico Madrid. Poi, Milan e Roma lo hanno chiesto con forza, ma i bianconeri hanno fatto muro. Demiral è rimasto e il grave infortunio subito da Giorgio Chiellini apre per lui uno spiraglio per una possibile maglia da titolare già nel prossimo futuro.



INSIDIA A DE LIGT - Demiral, infatti, è pronto a insidiare Matthijs de Ligt per un posto al fianco di Leonardo Bonucci. Come caratteristiche tecniche, un marcatore puro come il turco sarebbe l'ideale per sostituire Chiellini al fianco di un difensore con più qualità nella costruzione del gioco, ma meno impatto fisico come Bonucci. Il talento classe '99, però, è stato il grande acquisto dell'estate di mercato bianconera e, come giusto che sia, parte davanti a Demiral nelle gerarchie di Maurizio Sarri. La Juventus si augura che la negativa prestazione dell'olandese contro il Napoli sia stata soltanto un caso, ma De Ligt sente già oggi il fiato sul collo del turco. Che ai tifosi ricorda Paolo Montero e sul campo li fa impazzire con la sua anima da guerriero. De Ligt è avvisato, insomma: Demiral viaggia spedito verso un posto da titolare. Senza timori, come in campo.